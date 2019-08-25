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Новости выходных: продажа "Мотор-Сичи", сотрудничество с Всемирным банком и новый премьер

Воскресенье, 25 августа 2019, 17:30

О чем все говорили на выходных?

 

О сотрудничестве с Всемирным банком. Президент Владимир Зеленский в пятницу провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Мелпасом.

О продаже "Мотор-Сичи". Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон лично пытаться убедить украинское руководство отказаться от идею продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

О занятости населения. По сравнению с данными I квартала прошлого года уровень занятости населения за соответствующий период текущего года вырос с 55,9% до 57,1%.

О будущем премьере. Президенту Владимиру Зеленскому нравится две кандидатуры на должность премьер-министра.

О торговой войне США и Китая. Трамп анонсировал новое увеличение пошлин на товары из Китая.

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