Новости выходных: продажа "Мотор-Сичи", сотрудничество с Всемирным банком и новый премьер
О чем все говорили на выходных?
О сотрудничестве с Всемирным банком. Президент Владимир Зеленский в пятницу провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Мелпасом.
О продаже "Мотор-Сичи". Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон лично пытаться убедить украинское руководство отказаться от идею продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.
О занятости населения. По сравнению с данными I квартала прошлого года уровень занятости населения за соответствующий период текущего года вырос с 55,9% до 57,1%.
О будущем премьере. Президенту Владимиру Зеленскому нравится две кандидатуры на должность премьер-министра.
О торговой войне США и Китая. Трамп анонсировал новое увеличение пошлин на товары из Китая.
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