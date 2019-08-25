Новости выходных: продажа "Мотор-Сичи", сотрудничество с Всемирным банком и новый премьер

О чем все говорили на выходных?

О сотрудничестве с Всемирным банком. Президент Владимир Зеленский в пятницу провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Мелпасом.

О продаже "Мотор-Сичи". Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон лично пытаться убедить украинское руководство отказаться от идею продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

О занятости населения. По сравнению с данными I квартала прошлого года уровень занятости населения за соответствующий период текущего года вырос с 55,9% до 57,1%.

О будущем премьере. Президенту Владимиру Зеленскому нравится две кандидатуры на должность премьер-министра.

О торговой войне США и Китая. Трамп анонсировал новое увеличение пошлин на товары из Китая.