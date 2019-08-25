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Зеленский о будущем премьере: мне нравится два человека

Воскресенье, 25 августа 2019, 10:00

Президенту Владимиру Зеленскому нравится две кандидатуры на должность премьер-министра.

Об этом Зеленский сказал в комментарии журналистам во время торжественного приема в Мариинском дворце, сообщает Радио Свобода

"Мне некуда тянуть. Я вам скажу честно, что сложность этого решения - в том, что мне нравится несколько человек. Двое", - сказал он.

Зеленский сообщил, что вопрос по кандидатуре премьер-министра нового правительства будет решаться в течение следующей недели.

Кроме того, по его словам, три человека претендуют на позицию министра финансов, в том числе действующая министр Оксана Маркарова. Деталей президент не сообщил, но обещал выйти на пресс-конференцию после назначения правительства в сентябре.

Украинская правда

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Кабмин Зеленский

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