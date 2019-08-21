Польша: число легальных работников из Украины превысило 480 тысяч человек

С начала года число зарегистрированных в Польше иностранных работников выросло на 75 тысяч и в конце июня достигло 644 тысяч человек.

Таковы данные Заведения социального страхования (ZUS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

"Конечно, большинство из них, 483 тысячи, являются гражданами Украины. Следующая национальная группа – уже более чем в десять раз меньше. Мы говорим о гражданах Беларуси, которых в пределах 38 тысяч. Далее грузины - примерно 9,5 тысяч, а затем молдаван и граждан России - более 8 тысяч", - сказал представитель ZUS Войцех Андрусевич.

Он добавляет, что все зарегистрированные в ZUS иностранцы трудоустроены в Польше легально.

"На самом деле в пределах 70% тех, кто начинает работу в Польше (мы здесь говорим об иностранцах), начинают ее, имея ставку. Только в пределах 3-4% - это те, кто открывает собственную предпринимательскую деятельность. А остальные - это те, кто работает на основе договора поручения", - отметил представитель ZUS.

По оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП ежегодно.

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Европейская правда