Полиция может штрафовать "евробляхеров", поскольку имеет доступ к таможенным базам - Нефьодов

Нацполиция в рамках действующего законодательства может применять штрафы для владельцев "евроблях" за нарушения при перемещении авто, поскольку имеет доступ к таможенным базам.

Об этом в комментарии "УНИАН" заявил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"У полиции есть доступ к таможенных баз. Мое понимание - да", - ответил Нефедов на вопрос о том, имеет ли право полиция с 22 августа не только останавливать авто на еврономерах, но и применять штрафы.

Напомним:

С 22 августа превышение срока пребывания в Украине нерастаможенного автомобиля будет караться штрафом до 170 тысяч грн или конфискацией транспортного средства по решению суда.

Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили и рассчитывает, что депутаты рассмотрят его на первом заседании.

Законопроект Зеленского откладывает вступление в силу нормы наказания на три месяца. За это время рабочая группа в парламенте разработает изменения в проект закона с учетом предложений автомобилистов и установит пропорциональные штрафы.