Зеленский хочет дать "евробляхерам" еще три месяца

Источник: сайт президента

Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили и рассчитывает, что депутаты рассмотрят его на первом заседании.

Прямая речь заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапки: "Законопроект будет внесен для рассмотрения на первом же заседании парламента нового созыва. Верховная Рада должна поддержать законопроект, и штрафные санкции будут отсрочены".

Детали: С 22 августа превышение срока пребывания в Украине нерастаможенного автомобиля будет караться штрафом до 170 тыс. грн или конфискацией транспортного средства по решению суда.

Законопроект Зеленского откладывает вступление в силу нормы наказания на три месяца. За это время рабочая группа в парламенте разработает изменения в проект закона с учетом предложений автомобилистов и установит пропорциональные штрафы.

Что было раньше: 17 июля Зеленский просил Раду VIII созыва рассмотреть законопроект, который отложит на 90 дней применение штрафных санкций к тем, кто не успел в установленный срок растаможить авто на европейских номерах.

Рада во главе со спикером Андреем Парубием Зеленскому отказала.

21 августа состоялось совещание с участием автомобилистов, заместителя главы ОП Руслана Рябошапки, председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и нардепа Владислава Криклия. Последнего партия "Слуга народа" делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады.

На совещании водители "выразили обеспокоенность" относительно жестких штрафных санкций.

Предыстория:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют завезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто на еврономерах.

С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года таможни ГФС оформили почти 195,2 тысячи транспортных средств. За них владельцы заплатили более 12 миллиардов гривен сбора.

Минфин решил не продолжать период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50%.

После 22 февраля 2019 года владельцы авто должны были платить за оформление полную ставку акциза.

До 24 мая 2019 года водители могли растаможить авто без санкций, но и без скидки. Далее владельцев должны были либо штрафовать на 170 тыс грн или конфисковывать транспортные средства.

В мае Рада отложила введение штрафов за евробляхи до 24 августа.