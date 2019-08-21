"Укрпочта" закупит первый миллион кубометров газа по рамочному соглашению

"Укрпочта" провела первый отбор на поставку 1 миллиона кубометров газа по рамочному соглашению и планирует закачать этот объем уже до конца августа.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте.

"По его результатам (аукциона – ред.) "Укрпочта" получит в газохранилище первый миллион кубометров газа по цене 5285 гривень с НДС за тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в аукционе приняли участие 8 из 10 компаний-участников рамочного соглашения.

Уже к концу августа "Укрпочта" планирует закачать первый объем газа в хранилища "Укртрансгаза".

"Так как вся процедура от проведения аукциона до подписания соглашения поставки газа является быстрой - всего 2-3 дня, надеюсь, что к концу августа "Укрпочта" закачает первый объем газа в хранилища "Укртрансгаза", - цитируется заместитель гендиректора по закупкам "Укрпочты" Александр Наход.

В компании выразили надежду относительно того, что независимо от ситуации на рынке газа, благодаря заключению рамочного соглашения всегда смогут закупить газ по лучшей на момент закупки рыночной цене.

"Далее будем следить за состоянием рынка, чтобы продолжить закупку", - отметили в компании.

В планах предприятия - провести еще один-два отборы осенью и последний - в январе-феврале, чтобы докупить весь необходимый на сезон объем.

Как напомнили в компании, начало приема заявок на участие в рамочном соглашении на закупку газа для отопления "Укрпочта" объявила 3 ​​июня, а 13 августа уже завершила процедуру заключения соглашения с 10 компаниями-поставщиками.

"Укрпочта", как подчеркнули в пресс-службе, стала первой среди госкомпаний закупать газ по рамочному соглашению, которое будет действовать до конца отопительного сезона.

Общая стоимость соглашения на момент объявления составляла 40 млн грн с НДС. Конкретные цены закупки будут определяться на соответствующих аукционах при отборе поставщика среди участников соглашения.

Ранее "Укрпочта" заключила первое рамочное соглашение на поставку горючего и провела уже 10 успешных отборов, по результатам которых своевременно получила заказанные объемы дизтоплива по одним из самых низких цен на рынке.

Напомним, что в целом "Укрпочта" планирует закупить по рамочным соглашениям 4 млн кубометров газа.

Экономическая правда