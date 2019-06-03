"Укрпошта" закупит 4 миллиона кубометров газа для отопления

АО "Укрпошта" объявила о начале приема заявок на участие в рамочном соглашении на закупку газа для отопления.

Об этом сообщается на сайте компании.

Соглашение будет действовать до конца следующего отопительного сезона - за это время "Укрпошта" планирует закупить в рамках этого соглашения 4 млн куб. м газа.

"Укрпошта" такой формой закупки решает сразу несколько вопросов. Сможет закупать необходимый объем газа без избытка по рыночным ценам; закачивать в хранилище, чтобы не зависеть от поставщика; иметь возможность пересматривать максимальные цены в рамочном соглашении в случае их резких колебаний, используя понятную формулу, учитывающую изменение стоимости газа на европейских хабах", - отмечается в сообщении.

Общая стоимость рамочного соглашения на момент объявления составляет 40 млн грн с НДС.

Конкретные цены закупки будут определяться на соответствующих аукционах при отборе поставщика среди участников рамочного соглашения.

При этом процедура отбора для непосредственной закупки будет очень быстрой, не потребует дополнительных документов или расходов и будет занимать около недели от объявления до подписания договора поставки.

Если после подписания соглашения цена на рынке будет такой же низкой, как сейчас, – компания закупит весь необходимый объем газа и закачает его в хранилище.

В случае же колебаний цены на газ "Укрпошта" планирует применить другой механизм - закупать заранее только месячную потребность газа.

Ранее "Укрпошта" закупала сразу весь объем газа на сезон, процедура длилась долго, и на момент подписания договора цены могли существенно измениться.

Напомним:

В сентябре 2017 года "Укрпошта" подала заявку на получение лицензии на поставку природного газа в Украине.

Позже "Укрпошта" заключила рамочное соглашение на поставку горючего и провела уже несколько успешных отборов, по результатам которых своевременно получила заказанный объем дизтоплива.

Экономическая правда