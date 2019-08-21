Энергосистема Украины может функционировать без ядерного топлива из РФ - Насалик
Украинская энергетическая система способна функционировать без поставки ядерного топлива из Российской Федерации.
Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на брифинге 21 августа, передает "Интерфакс-Украина".
"Если Россия нам вообще не будет поставлять ядерное топливо, мы будем способны обеспечить (его поставку из других стран – ред.) и функционировать без поставки ядерного топлива из РФ", - сказал он.
Министр также акцентировал внимание на том, что за последние несколько лет Украина значительно продвинулась в реализации ряда проектов по атомной энергетике, в частности - проектов по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива и "Энергетический мост "Украина-ЕС", а также строительства завода по производству ядерного топлива на площадке Южно-Украинской АЭС.
Напомним:
Украина в январе-июне 2019 приобрела ядерное топливо на 98,402 миллиона долларов, при этом почти половину - у Российской Федерации (для сравнения: в 2018 году у страны-агрессора было закуплено топлива на 374,621 миллиона долларов).
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua