Энергосистема Украины может функционировать без ядерного топлива из РФ - Насалик

Украинская энергетическая система способна функционировать без поставки ядерного топлива из Российской Федерации.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на брифинге 21 августа, передает "Интерфакс-Украина".

"Если Россия нам вообще не будет поставлять ядерное топливо, мы будем способны обеспечить (его поставку из других стран – ред.) и функционировать без поставки ядерного топлива из РФ", - сказал он.

Министр также акцентировал внимание на том, что за последние несколько лет Украина значительно продвинулась в реализации ряда проектов по атомной энергетике, в частности - проектов по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива и "Энергетический мост "Украина-ЕС", а также строительства завода по производству ядерного топлива на площадке Южно-Украинской АЭС.

Напомним:

Украина в январе-июне 2019 приобрела ядерное топливо на 98,402 миллиона долларов, при этом почти половину - у Российской Федерации (для сравнения: в 2018 году у страны-агрессора было закуплено топлива на 374,621 миллиона долларов).