Правительство оставляет в казне почти 130 миллиардов для преемников - Гройсман

Источник: заседание Кабмина 21 августа

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что за три года его каденции правительство смогло улучшить состояние экономики страны и оставляет преемникам почти 130 миллиардов гривень в государственной казне.

Прямая речь Гройсмана: "Международные резервы на время прихода нашего правительства были 13,2 млрд долл. Мы оставляем следующему правительству почти 22 млрд долл. Курс остается стабильным. Мы уменьшили долг по отношению к ВВП. И еще один показатель - инфляция. Мы достигли однозначного показателя. В этом году есть все шансы получить инфляцию по результату года менее 8%".

Весной 2014 года правительство Арсения Яценюка принимало страну с объемом денег на едином казначейском счете в 108 тыс. грн. Сейчас на казначейском счете почти 130 млрд грн".

Детали: Гройсман рассказал, что правительство создало благоприятные условия для бизнеса и Украина поднялась на 71 место в рейтинге Doing Business. Он надеется, что преемники продолжат работу правительства в этом направлении и произойдет "экономическое чудо" - Украина попадет в топ-30 рейтинга.

Также премьер похвастался "энергетической независимостью" страны и децентрализацией.

Еще одним своим приоритетом Гройсман назвал строительство украинских дорог: "Мы построили за 2017-2018 гг. уже почти 7 тысяч км дорог. Думаю, за 2019 год построят еще несколько тысяч. В сумме до 9 тысяч км дорог".