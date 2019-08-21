"Нафтогаз" отреагировал на предложение "убить и расчленить" госкомпанию

НАК "Нафтогаз Украины", комментируя предложение разделить на части и продавать большие госкомпании-монополисты, заявило, что это не всегда наиболее выгодный вариант для государства как собственника.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Власть, избранная народом, вправе формировать политику в отношении доли государственной собственности и госпредприятий. Мы полностью разделяем идею, что государственные предприятия должны быть приватизированы полностью или частично", - отметили в НАК.

И добавили, что готовы "обсудить с господином Устенко", который и предложил разделять крупные госкопании на части, "выгоду для государства от этого и других вариантов".

В компании напомнили, что "Нафтогаз" генерирует 16% доходов государственного бюджета.

"Благодаря нашей работе ситуация с подготовкой к зиме в газе сейчас намного лучше, чем в угле. В подземных хранилищах сегодня почти на 3,5 млрд кубометров больше газа, чем в прошлом году. Мы не просим себе специальных тарифов, мы просим рыночные условия", - подчеркнули в НАК.

Кроме того, напомнили в компании, "Нафтогаз взимает с Газпрома 2,84 млрд долл, судится с ним на более 11 млрд долл, требует от Российской Федерации 5,2 млрд долл за украденные активы в Крыму.

И резюмировали: "Убить и расчленить нас хотела еще Тимошенко. Потом, правда, передумала".

Напомним:

20 августа внештатный советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что крупные госкомпании, которые являются монополистами, нужно разделять на части и продавать.

Ранее заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук заявлял также, что прежде всего нужно продать государственные банки. По его словам, на продажу могут быть выставлены и миноритарные доли в Укрзализныце и Укрпочте.

Экономическая правда