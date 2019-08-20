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Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 1 миллиард

Вторник, 20 августа 2019, 18:07

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 1,072 миллиарда гривен.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал ОВГЗ в гривне:

  • с погашением 20 ноября 2019 года на сумму 82,473 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,49% годовых.
  • с погашением 8 июля 2020 года на сумму 501,072 млн грн, средневзвешенный уровень доходности - 16,04% годовых.
  • с погашением 3 августа 2022 на сумму 488,867 млн грн, средневзвешенный уровень доходности - 16,12% годовых.

Напомним:

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа 13 августа Министерство финансов привлекло в бюджет 1,96 миллиарда гривен.

Экономическая правда

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Минфин ОВГЗ

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