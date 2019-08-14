Все разделы
Укр / Рус

Минфин продал ОВГЗ на 1,96 миллиарда

Среда, 14 августа 2019, 09:24

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 1,96 миллиарда гривен.

Об этом 13 августа сообщила пресс-служба Минфина.

"Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длинным сроком погашения", - говорится в сообщении.

В результате аукционов ОВГЗ 13 ​​августа ставки доходности по всем инструментам снижены и составили:

  • по 6-месячным ОВГЗ - 16,5%; (Снижение на 2 базисных пункта)
  • по 1-летним ОВГЗ - 16,18% (снижение на 10 базисных пунктов)
  • по 2-летним ОВГЗ - 16,52% (снижение на 23 бп).

Напомним:

6 августа Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 2,7 миллиарда гривен.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минфин ОВГЗ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Минфин продал ОВГЗ на 2,7 миллиарда 6 августа 2019, 17:23
"Надоело ваше мычание". Как у Зеленского собираются контрабанду побороть 6 августа 2019, 09:30
Как достичь устойчивости экономического развития - рецепт Минфина 2 августа 2019, 09:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!