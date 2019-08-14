Минфин продал ОВГЗ на 1,96 миллиарда

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 1,96 миллиарда гривен.

Об этом 13 августа сообщила пресс-служба Минфина.

"Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длинным сроком погашения", - говорится в сообщении.

В результате аукционов ОВГЗ 13 ​​августа ставки доходности по всем инструментам снижены и составили:

по 6-месячным ОВГЗ - 16,5%; (Снижение на 2 базисных пункта)

по 1-летним ОВГЗ - 16,18% (снижение на 10 базисных пунктов)

по 2-летним ОВГЗ - 16,52% (снижение на 23 бп).

Напомним:

6 августа Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 2,7 миллиарда гривен.

Экономическая правда