Кравцов: Частину акцій УЗ можуть продати іноземним інвесторам

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що частину акцій УЗ можуть продати іноземним інвесторам, щоб залучити кошти на розвиток компанії.

Про це він сказав в інтерв'ю "УНІАН".

"Моє бачення "Укрзалізниці" - орієнтація на IPO (первинний випуск акцій компанії на біржі - ред.), продаж частини акцій на відкритому ринку. При цьому так, щоб держава зберегла контроль над ключовим активом, але були залучені приватні інвестори, які б дали гроші на розвиток компанії.

За його словами, подібну процедуру, зокрема, пройшла польська залізнична компанія PKP Cargo.

"Щодо великого стратегічного партнера, то буде відчуватися більший вплив на "Укрзалізницю". Хоча, УЗ зможе отримати користь у вигляді нових технологій, методів управління, підходів, міжнародної підтримки конгломератів.

Наприклад, австрійська компанія Rail Cargo купила державну угорську вантажну компанію. Від цього конгломерату виграли обидві сторони. Сьогодні Rail Cargo разом з іншими активами за межами Австрії є другою на центральному європейському ринку з вантажних перевезень", - додав він.

Нагадаємо:

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's підвищило кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" з "CCC+" до рівня "В-" з прогнозом "стабільний".