МАУ запустила перевозки автобус+авиа из Винницы в аэропорт Борисполь

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" совместно с партнером АТАСС запустила первую комбинированную перевозку пассажиров автобус+авиа, соединив Винницу с киевским аэропортом "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба МАУ в Facebook.

"Планируете путешествия из Винницы за границу? 1 июля 2019 года МАУ первой в Украине запустила совместно с партнером АТАСС комбинированные перевозки автобус + авиа, соединив Винницу с широкой сетью маршрутов авиакомпании", - говорится в сообщении.

Это позволит жителям комфортно добраться до нужного пункта назначения через Киев (аэропорт "Борисполь") с единым билетом МАУ, добавили в авиакомпании.

Автобусные рейсы PS009/PS010, обеспечивающие стыковку с авиарейсами МАУ курсируют ежедневно:

отправление от аэропорта "Борисполь", Терминал D, в 20:25;

от площади возле аэропорта "Винница" - в 03:00.

Страховой полис и доступ к Wi-Fi для поездки автобусом Neoplan предоставляются бесплатно.

Забронировать билеты автобус + самолет можно на сайте, в кассах или в агентствах.

Напомним, в январе 2018 года МАУ запустила рейс Киев-Винница.

Экономическая правда