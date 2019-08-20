НБУ отклонил кандидатуру главы набсовета Укрэксимбанка

Нацбанк по результатам оценки соответствия квалификационным требованиям отказал в согласовании кандидатуры независимого директора, главы наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" Торстена Пауля.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Подчеркивается, что НБУ потребует замены его кандидатуры в соответствии с законом.

В то же время регулятор решил согласовать следующих лиц: Викторию Страховую (представителя государства от президента), Юрия Буца (представителя государства от Кабмина).

"Положительными являются также результаты тестирования и собеседования, проведенных с независимыми директорами - Еленой Гордиенко и Сергеем Коновцем. Окончательные решения по ним будут приняты после устранения отдельных замечаний к представленным документам.

Решение по остальным членам наблюдательного совета будут приняты после прохождения ими тестирования и собеседования", - говорится в сообщении.

Напомним:

Кабмин утвердил наблюдательные советы "Ощадбанка", "Приватбанка" и "Укрэксимбанка" 22 мая 2019 года за исключением членов (по одному в каждом банке) по квоте президента.

Независимыми членами наблюдательного совета "Ощадбанка" были назначены Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, представителями государства - Даниэль Билак (от Кабмина) и Дмитрий Власов (от Верховной Рады).

В июле членом набсовета Укрэксимбанка по квоте президента стала Виктория Страховая.

Накануне Нацбанк по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры 5 из 9 членов наблюдательного совета Ощадбанка.

Экономическая правда