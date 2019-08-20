Финкомпании и ломбарды увеличили кредитование населения почти на 50%

Небанковские финансовые учреждения Украины в январе-июне 2019 года продемонстрировали активную динамику развития.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг, Александр Залетов.

Работа комиссии по очищению от ненадежных игроков продолжилась в первом полугодии 2019 года, что позволило вывести с рынка 104 поднадзорных учреждений, в т.ч. 42 финансовых компании, 37 страховых компаний, 16 ломбардов, 8 кредитных союзов, 6 лизингодателей и 1 негосударственный пенсионный фонд.

По его словам, несмотря на снижение количества финансовых учреждений, капитализация рынка небанковских финансовых услуг существенно возросла, в частности, активы финучреждений на 30 июня 2019 года превысили 215 млрд грн, что на 14% или на 46,2 млрд грн больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Залетов отметил, что в первом полугодии небанковские финучреждения продемонстрировали активный рост предоставленных финансовых услуг населению, а также предприятиям малого и среднего бизнеса.

За этот период финкомпании, ломбарды и кредитные союзы выдали кредитов на 41,3 млрд грн, что на 43,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Лизингодатели заключили договоры финансового лизинга на сумму 12,3 млрд грн (рост на 11,1%).

Финансовые компании предоставили услуги факторинга на общую сумму 23,9 млрд грн (рост на 71%).

Традиционно показывает хорошую динамику развития страховой рынок. Так платежи по страхованию жизни составили 2,1 млрд грн (рост 20,7%) и по рисковому страхованию - 25,2 млрд грн (рост 16,2%). Общие страховые выплаты составили 6,7 млрд грн (рост 9,8%).

Как сообщалось, Национальный банк в 2019 году будет уделять много внимания рискам, связанным с быстрым ростом потребительского кредитования.