НБУ беспокоит быстрый рост потребительского кредитования

Национальный банк в 2019 году будет уделять много внимания рискам, связанным с быстрым ростом потребительского кредитования.

Об этом сказал председатель Национального банка Яков Смолий изданию Central Banking, сообщается на сайте регулятора.

"В этом году мы будем уделять много внимания рискам, связанным с быстрым ростом потребительского кредитования. За последние два года оно существенно росло", - заявил глава НБУ.

"Сегодня риски не являются значительными, но если банки будут оценивать кредитные риски и ослабят стандарты кредитования на будущее, это сделает финансовую систему более уязвимой к шокам. Поэтому в этом году в своих стресс тестах мы также будем сосредотачиваться на портфеле потребительских кредитов", - сказал Смолий.

Он отметил, что если в Нацбанке поймут, что риски начали накапливаться, то они могут, например, обязать банки увеличить пруденциальные резервы либо увеличить размер капитала, чтобы создать запас прочности на случай дефолта по потребительским кредитам.

"Свою оценку рисков мы сообщим банкам четко и вовремя, а наши нормативно-правовые акты не станут для них сюрпризом", - отметил Смолий.

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Напоминаем:

В кредитном реестре Национального банка собрана информация о более 80 тысяч заемщиков – физических (53,2 тысячи) и юридических (27,2 тысячи) лицах.

Портфель гривневых кредитов населению за 2018 год вырос на 31,4% – до 135,4 миллиарда гривен.

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2018 году составила 21,7 миллиарда гривен.

Экономическая правда