Дело "Роттердам+": НАБУ объявило в розыск экс-главу тарифного регулятора - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка, подозреваемого в причастности к нанесению 18,86 миллиардов гривен убытков от внедрения формулы "Роттердам+".

Об этом сообщает "Слово и дело" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что Вовка вызвали на допрос в НАБУ 14 августа, однако он не явился, поэтому его объявили в розыск.

По словам собеседников издания, на вызов не явился начальник отдела управления энергорынка Нацкомиссии Владимир Бутовский, которого тоже объявили в розыск.

Напомним:

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ Дмитрию Вовку по делу "Роттердам+".

Правоохранители считают, что действия злоумышленников нанесли стране и гражданам более 18 миллиардов 868 млн гривен убытков.

Досудебное следствие в производстве продолжается и НАБУ устанавливает причастных к совершению преступления.

Детективы НАБУ и прокуроры САП заявили, что не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам+" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.