Одесский аэропорт обслужил миллионного пассажира

Международный аэропорт "Одесса" 16 августа обслужил миллионного пассажира - рекордно раньше, чем ожидалось.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Мы обслужили миллионного пассажира. Им стала Юлия Котова, которая отправлялась из Одессы в Киев (Борисполь) рейсом PS 060 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - написано на странице аэропорта в Facebook.

Как прокомментировал Вячеслав Чеглатонев, директор по маркетингу и коммерции ООО "Международный аэропорт" Одесса ":" В этом году нам удалось достичь миллионной отметки уже в августе - это рекордный показатель для Одесского аэропорта".

Он добавил, что с учетом развития инфраструктуры аэропорта и значительного расширения маршрутной сети "есть все предпосылки, чтобы в следующем году данный рубеж мы преодолели значительно раньше".

Напомним, что 15 августа, через 4,5 месяца после расконсервации терминала F, международный аэропорт "Борисполь" принял миллионного пассажира.

Как сообщалось, суммарный пассажиропоток украинских аэропортов в 2018 году увеличился на 24,5% и составил 20,5 миллиона человек, и обеспечен он был не только крупными аэропортами.

Экономическая правда