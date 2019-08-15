Терминал F в "Борисполе" обслужил 1 миллион пассажиров
Через 4,5 месяца после расконсервации терминала F, международный аэропорт "Борисполь" принял миллионного пассажира.
Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.
"Именно миллион пассажиров сегодня обслужил терминал "F" после запуска 31 марта", - сообщила пресс-служба аэропорта.
Напомним:
31 марта международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию терминала F в тестовом режиме.
Таким образом, с 31 марта в аэропорту работает два терминала - D и F.
Сообщалось, что решение о переходе к терминалу F приняли авиакомпании Laudamotion и Ryanair, как точку базирования терминал F выбрал и перевозчик - SkyUp Airlines.
В перспективе планируется, что часть рейсов через терминал F будут выполнять и авиакомпании: YanAir, Bravo Airways, Bukovyna, FANair, Wind Rose.
Экономическая правда
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