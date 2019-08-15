Терминал F в "Борисполе" обслужил 1 миллион пассажиров

Через 4,5 месяца после расконсервации терминала F, международный аэропорт "Борисполь" принял миллионного пассажира.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

"Именно миллион пассажиров сегодня обслужил терминал "F" после запуска 31 марта", - сообщила пресс-служба аэропорта.

Напомним:

31 марта международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию терминала F в тестовом режиме.

Таким образом, с 31 марта в аэропорту работает два терминала - D и F.

Сообщалось, что решение о переходе к терминалу F приняли авиакомпании Laudamotion и Ryanair, как точку базирования терминал F выбрал и перевозчик - SkyUp Airlines.

В перспективе планируется, что часть рейсов через терминал F будут выполнять и авиакомпании: YanAir, Bravo Airways, Bukovyna, FANair, Wind Rose.

Экономическая правда