20 поездов "Укрзализныци" отклонились от графика из-за краж

Из-за кражи путевых реле и трансформаторов за двое суток от графика отклонились 20 поездов, из них 10 - пассажирских.

Об этом 15 августа сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Сегодня ночью на перегоне Воскобойня-Верхнеднепровск Днепропетровской области воры взломали релейный шкаф и украли оборудование, обеспечивающее работу светофора. Из-за кражи произошел сбой в движении поездов - от графика отклонились 9 поездов, из них 4 - пассажирских", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что об инциденте уведомили правоохранительные органы и вызвали ремонтную бригаду.

Также, напомнили в "Укрзализныце", минувшей ночью на перегоне Сухачевка- Запорожье-Каменское воры вскрыли три трансформаторные коробки.

"Как следствие - задержка более чем на час 11 поездов, из них 6 - пассажирских", - заявили в компании.

Всего за 7 месяцев 2019 года на железной дороге зафиксировано 515 случаев умышленного повреждения и хищения средств безопасности, сигнализации и связи на общую сумму 11,4 млн грн, резюмировали в компании.

Напомним, в 2019 году "Укрзализныця" планирует капитально отремонтировать и закупить около 50 пассажирских вагонов.

Экономическая правда