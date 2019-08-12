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До конца года УЗ планирует отремонтировать и закупить 50 пассажирских вагонов

Понедельник, 12 августа 2019, 18:22

В 2019 году "Укрзализныця" планирует капитально отремонтировать и закупить около 50 пассажирских вагонов.

Об этом в интервью "УНИАН" заявил председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

"В прошлом году мы обновили около 120 вагонов, в этом году планируем капитально отремонтировать и закупить около 50 вагонов. Все они оснащаются индивидуальными розетками и имеют кондиционеры.

Сегодня примерно половина нашего парка вагонов оборудована кондиционерами. Розетки есть в половине парка купейных вагонов", - сказал он.

По его словам, при обновлении парка пассажирских вагонов УЗ будет отдавать предпочтение современным моделям, которые используются в ведущих странах.

Кроме этого, компания планирует увеличивать парк скоростных и пригородных поездов.

Напомним:

АО "Укрзализныця" ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США о закупке второй партии локомотивов General Electric.

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Укрзализныця

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