"Нафтогаз" планирует взыскать с "Газпрома" 3 миллиарда долларов до конца 2020 года

НАК "Нафтогаз Украины" планирует до конца 2020 года взыскать с российского "Газпрома" 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом в интервью "Экономической правде" заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мой прогноз, что до конца 2020 года мы взыщем всю сумму - около 3 млрд долларов. Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскания до конца 2020 года", - сказал он.

По его словам, арестованы активы "Газпрома" в Великобритании и Нидерланадах.

"В Люксембурге и Швейцарии есть определенные ограничительные меры, но их нельзя назвать арестами. Смысл в том, что в этих странах нет активов "Газпрома", которые можно было бы заморозить, но если такие активы там появятся, то они будут заморожены.

Общая сумма ареста, если отталкиваться от оценки замороженных активов, значительно превышает то, что они нам должны. Скажем так: она превышает 3 млрд долларов", - добавил исполнительный директор "Нафтогаза".

Полный текст интервью читайте по ссылке: Юрий Витренко: Для меня уволиться из "Нафтогаза" — как в отпуск уйти

Напомним:

В новом арбитраже против "Газпрома" "Нафтогаз" требует пересмотра тарифа на транзит и компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов, окончательное решение ожидают до конца 2021 года.

19 июля Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга приняли решение отклонить апелляции "Газпрома" на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража на территории этих стран и взыскание с "Газпрома" активов в пользу "Нафтогаза".

Экономическая правда