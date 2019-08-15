Решение по новому арбитража между "Нафтогазом" и "Газпромом" ожидается до конца 2021 года

В новом арбитраже против "Газпрома" "Нафтогаз" требует пересмотра тарифа на транзит и компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов, окончательное решение ожидают до конца 2021 года.

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью для Экономической правды.

"Диапазон суммы компенсации, которую мы требуем в новом арбитраже против "Газпрома", — 11-14 млрд долл. Основанием для этой компенсации является контракт на транзит с "Газпромом" до конца 2019 года, в рамках которого у нас есть право требовать пересмотра тарифа на транзит.

Мы можем требовать этого пересмотра до истечения срока контракта. Мы это сделали весной 2018 года. Соответственно, с весны 2018 года до окончания действия контракта мы имеем право на пересмотр на более высокий тариф", - рассказал он.

По словам Витренко, в контракте есть ссылка на европейские правила формирования тарифа, а эти правила предусматривают отражение наших затрат, в том числе так называемую ускоренную амортизацию и обесценивание украинской ГТС.

"Почему амортизация ускоренная? Потому что мы будем использовать условную транзитную часть украинской ГТС не 15 лет, сколько ей осталось технически служить по нормативам, а только до конца 2019 года, потому что потом не будет транзита", - добавил исполнительный директор "Нафтогаза".

"Есть план арбитражного процесса, утвержденный в рамках уже состоявшихся процессуальных слушаний. По нему "Газпром" уже подал свои исковые требования в июне 2019 года. До ноября мы готовим формальный ответ на их исковые требования и предъявим, соответственно, свои исковые требования.

Вот эти 11-14 млрд долл будут основной частью наших требований. Встречный иск мы еще не подали, но мы уже обозначили эти наши требования, когда подавали заявку на новый арбитражный процесс. Слушания назначены на весну 2021 года. Окончательные решения могут быть вынесены до конца 2021 года", - подчеркнул Витренко.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Юрий Витренко: Для меня уволиться из "Нафтогаза" — как в отпуск уйти

Напомним:

6 июля 2018 года "Нафтогаз" подал новый иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом".

В августе 2018 года Витренко заявил, что если российский "Газпром" откажется от транзита газа через территорию Украины после 2019 года Стокгольмский арбитраж может взыскать с компании около 12 миллиардов долларов.

Экономическая правда