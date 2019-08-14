Суркисы добились приостановки рассмотрения дела по связанным лицам Приватбанка

Суд приостановил рассмотрение дела о признании противоправным и отмене решения НБУ по вопросам определения связанных с Приватбанком лиц.

Об этом сообщает НВ Бизнес.

Шестой апелляционный административный суд приостановил рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка на решение Окружного админсуда Киева от 18 апреля по иску Триантал Инвестментс ЛТД.

Речь о признании противоправным и отмене решения комиссии НБУ по вопросам определения связанных с Приватбанком лиц №105.

Такое решение суда связано с тем, что сейчас параллельно идет процесс в Большой Палате Верховного Суда по иску семьи Суркисов к НБУ, ФГВФЛ, Минфину и Укргазбанку, где они также оспаривают решение НБУ № 105, в части того, что они являются связанными лицами с Приватбанком.

Все принятые Верховным Судом решения являются обязательными к исполнению для остальных судебных инстанций, поэтому суд решил дождаться решения Верховного Суда.

Ближайшее заседание состоится 27 августа.

Как объяснили юристы НБУ, если Шестой апелляционный админсуд оставит без изменений отмену решения № 105, это ставит под сомнение правомерность процедуры "bail-in" (обмен обязательств на акции допэмиссии ПриватБанка) в процессе вывода его с рынка из-за неплатежеспособности на сумму около 30 млрд грн.

Напоминаем:

Кабинет министров 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

На этапе временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in).

27 декабря 2016 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску А-банка к НБУ, Фонду гарантирования и временному администратору Приватбанка.

Председатель правления Приватбанка Александр Шлапак заявил, что в предъявленных банку исках речь идет о суммах около 1 млрд гривен обязательств перед семьей Суркисов и около 360 млн гривен по обязательствам перед бывшими акционерами банка.

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