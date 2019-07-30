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Луганская ТЭС вынужденно перешла с угля на газ

Вторник, 30 июля 2019, 10:15
 

Луганская ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") из-за отсутствия поставок угля из Российской Федерации перешла на использование природного газа.

Об этом написал глава Луганской ОГА Виталий Комарницкий на своей странице в Facebook.

"Луганскую ТЭС перевели с потребления угля на газ. Все прошло в штатном режиме, перебоев не было. Потребители разницы не почувствовали. Все находится под контролем, причин для беспокойства нет", - написал Комарницкий.

Решение о переходе Луганской ТЭС с угля на газ было принято 26 июля по результатам заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Луганская ТЭС в ноябре 2018 года уже вынужденно переходила на сжигание газа из-за блокировки Россией поставки угля. 

Поставки на ТЭС осуществляются с актива "ДТЭК" в РФ – шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.), так как ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории.

Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.

Связь Луганского энергоузла с Объединенной энергосистемой Украины в настоящее время осуществляется двумя линиями 110 кВ суммарной пропускной способностью 80 МВт, тогда как нужды региона составляют около 350 МВт. 

Таким образом, без работы Луганской ТЭС регион не сможет в необходимой мере обеспечиваться электроэнергией.

Экономическая правда

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ТЭС Луганск

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