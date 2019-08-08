Закарпатская таможня увеличила перечисления в госбюджет на 80% после визита Зеленского
В июле Закарпатской таможней Государственной фискальной службы в государственный бюджет перечислено 740 миллионов гривен таможенных платежей, что на 77% больше, чем в июне.
Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.
"В результате скоординированных действий ОГА, Закарпатской таможни ГФС и правоохранительных органов перечисления в госбюджет в июле текущего года составили 740 миллионов гривень, что на 77% больше, чем в июне, и на 74% больше, чем в июле 2018 года", - говорится в сообщении.
В ОП заявили, что такие результаты дали "назначение нового председателя Закарпатской ОГА и откровенный разговор президента Владимира Зеленского с местными таможенниками в начале июля".
Напоминаем:
Зеленский 6 июля назначил нового главу Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко.
Во время совещания с работниками Государственной таможенной службы в Ужгороде Зеленский заявил, что таможенникам "уже сейчас надо исправляться и начинать работать как нормальные люди".
Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук на совещании по проблемам контрабанды в Ужгороде отметил, что ничего "наверх больше заносить не надо".
Экономическая правда
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