Закарпатская таможня увеличила перечисления в госбюджет на 80% после визита Зеленского

В июле Закарпатской таможней Государственной фискальной службы в государственный бюджет перечислено 740 миллионов гривен таможенных платежей, что на 77% больше, чем в июне.

Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

"В результате скоординированных действий ОГА, Закарпатской таможни ГФС и правоохранительных органов перечисления в госбюджет в июле текущего года составили 740 миллионов гривень, что на 77% больше, чем в июне, и на 74% больше, чем в июле 2018 года", - говорится в сообщении.

В ОП заявили, что такие результаты дали "назначение нового председателя Закарпатской ОГА и откровенный разговор президента Владимира Зеленского с местными таможенниками в начале июля".

Напоминаем:

Зеленский 6 июля назначил нового главу Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко.

Во время совещания с работниками Государственной таможенной службы в Ужгороде Зеленский заявил, что таможенникам "уже сейчас надо исправляться и начинать работать как нормальные люди".

Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук на совещании по проблемам контрабанды в Ужгороде отметил, что ничего "наверх больше заносить не надо".

Экономическая правда