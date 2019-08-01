Суд остановил еще один процесс признания недействительной национализации Приватбанка

Кассационный хозсуд остановил процесс признания недействительной процедуры обмена и продажи акций Приватбанка государству - "ball-in".

Об этом сообщает НВ Бизнес.

Отмечается, что производство остановили до рассмотрения Верховной палатой Верховного Суда административного дела. В этом деле будет решаться вопрос о подведомственности споров о признании недействительными договоров купли акций неплатежеспособного банка Приватбанк в процессе его вывода с рынка в конце 2016 года (процедуре bail-in).

"Предметом спора по данному делу являются требования истца панамской компании THEO Worldwide Corporation о признании недействительным договора приобретения акций дополнительной эмиссии Приватбанка в обмен на денежные обязательства банка перед компанией UK SPV Credit Finance PLC (так называемая процедура bail-in) и взыскании убытков в сумме 663 тысяч долларов, которые были частично удовлетворены судами предыдущих инстанций", - говорится в сообщении.

В качестве третьих лиц на стороне ответчика привлекли Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Минфин и НБУ, третьими лицами на стороне истца стали GLAS Trust Corporation Limited, Deutsche Trustee Company Limited, Madison Pacific Trust Limited.

"Договоры обмена обязательств (bail-in) на акции дополнительной эмиссии Приватбанка и последующие договоры продажи акций государству - техническая процедура национализации банка. Если признать договоры bail-in недействительными, то фактически национализация была проведена на основании неправомерных договоров", - пояснили изданию осведомленные источники на юридическом рынке.

Сумма bail-in составила 29 млрд грн.

"Принимая во внимание то, что эта категория споров сейчас рассматривается одновременно судами трех юрисдикций - гражданской, хозяйственной и административной, суд фактически признал невозможным продолжение рассмотрения данного дела до момента окончательного вывода Большой Палаты Верховного Суда по данному вопросу", - отметили юридические представители Приватбанка.

Они добавили, что если бы Кассационный хозяйственный суд не остановил производство по делу и рассмотрел его по сути, а Большая Палата Верховного Суда в последующем пришла бы к выводу о подведомственности споров данной категории дел судам административной юрисдикции, он считался бы таким, что не имел полномочий на принятия решения в данном деле.

Напоминаем:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

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