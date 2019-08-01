Кандидат в премьер-министры объяснил кадровые чистки в Антимонопольном комитете

Алексей Гончарук

Состав Антимонопольного комитета может быть полностью обновлен, недавние увольнения были первым шагом.

Об этом написал заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук под постом бывшей госуполномоченной Агии Загребельской в Facebook.

"АМКУ нужно перезагрузить, чтобы вернуть к нему доверие…Будет ли уволен весь состав, покажет время, но я думаю, что это не последнее увольнение в АМКУ", - написал он.

Окончательное обновление госуполномоченных АМКУ может произойти до конца года.

"Ваше увольнение (Агии Загребельской - ред) - часть такой перезагрузки. И она еще не завершена… Это политическое решение. Причина - к вам нет доверия", - написал Гончарук.

Отметим, что по данным Украинской правды, Алексей Гончарук является главным кандидатом на должность премьер-министра на сегодняшний день.

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Напомним:

31 июля Президент Владимир Зеленский своими указами назначил Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета.

5 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении трех государственных уполномоченных АМКУ - Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.

8 июля был подписан также указ об увольнении замглавы АМКУ Марии Нижник.

Экономическая правда