Стало известно, почему НАБУ обыскивало Трубарова

Детективы Национального бюро совместно с сотрудниками департамента "К" Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды заместителя председателя Государственной архивной службы.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своем сайте.

"Чиновник в обмен на 10 тыс. долл неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины", - говоритсяв сообщении.

Также сообщается, что впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости "услуги" - до 9,8 тыс. долл.

"Деньги передавались двумя траншами. При получении второго - в размере 4,8 тыс. долл. США, чиновника и разоблачили "на горячем", - рассказали правоохранители.

Так, заместитель председателя Укргосархива задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Сейчас детективы НАБУ осуществляют следственные действия под процессуальным руководством прокуроров САП. Принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и вероятно причастных к нему лиц.

Как сообщалось, 9 июля в Фонде госимущества прошли обыски. Также сообщалось, что в деле фигурирует в. о. главы Фонда Виталий Трубаров.

Экономическая правда