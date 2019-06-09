Глава Nord Stream 2 признал риски срыва запуска "Северного потока-2"
Политика нынешнего правительства Дании, пока не разрешившего прокладку газопровода Северный поток-2, в своих территориальных водах, может помешать запуску проекта в намеченный срок.
Об этом сказал экс-канцлер Германии, председатель совета директоров оператора строительства газопровода Nord Stream 2 Герхард Шредер, передает Рейтер.
"Северный поток-2 - это тот проект, который может быть введен в эксплуатацию уже в конце года. Но есть проблема - это, очевидно, политика Дании. Это связано с политическим давлением США", - сказал он.
Шредер также отметил, что предстоящие в текущем году выборы в Дании могут изменить ситуацию и позволить закончить укладку трубопровода в срок.
Напомним, в ЕС считают, что "Северный поток-2" не заработает еще 2-3 года.
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