Глава Nord Stream 2 признал риски срыва запуска "Северного потока-2"

Политика нынешнего правительства Дании, пока не разрешившего прокладку газопровода Северный поток-2, в своих территориальных водах, может помешать запуску проекта в намеченный срок.

Об этом сказал экс-канцлер Германии, председатель совета директоров оператора строительства газопровода Nord Stream 2 Герхард Шредер, передает Рейтер.

"Северный поток-2 - это тот проект, который может быть введен в эксплуатацию уже в конце года. Но есть проблема - это, очевидно, политика Дании. Это связано с политическим давлением США", - сказал он.

Шредер также отметил, что предстоящие в текущем году выборы в Дании могут изменить ситуацию и позволить закончить укладку трубопровода в срок.

Напомним, в ЕС считают, что "Северный поток-2" не заработает еще 2-3 года.