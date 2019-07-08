Нацбанк купил на межбанке более 320 миллионов долларов

Национальный банк с 1 по 5 июля купил на межбанке 321,2 миллиона долларов - в 7,3 раза больше, чем неделей ранее (44 миллиона долларов).

Об этом говорится в данных, опубликованных на сайте НБУ.

Отмечается, что 40 млн долларов приобрели по лучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), 281,2 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Всего с начала 2019 года НБУ купил на межбанке 1,96 долларов продал - 231,43 миллиона долларов. В июне Нацбанк купил 322,3 млн долларов по сравнению с 203,6 млн в мае и 299,9 млн долларов долларов в апреле.

Напомним:

Международные резервы Украины, по предварительным данным, в июне 2019 года выросли на 1,2 миллиарда долларов или на 6,4% - до 20,63 миллиарда долларов.

В НБУ объяснили, что главной причиной роста международных резервов в июне 2019 года стало то, что правительство разместило евробонды на 1 миллиард евро.

Кроме этого, Минфин продал облигации на внутреннем рынке Украины, привлекая еще 1,61 миллиарда долларов. Из привлеченных средств, около 952 миллионов долларов потратили на погашение госдолгов.

Экономическая правда