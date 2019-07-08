Нацбанк купил на межбанке более 320 миллионов долларов
Национальный банк с 1 по 5 июля купил на межбанке 321,2 миллиона долларов - в 7,3 раза больше, чем неделей ранее (44 миллиона долларов).
Об этом говорится в данных, опубликованных на сайте НБУ.
Отмечается, что 40 млн долларов приобрели по лучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), 281,2 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).
Всего с начала 2019 года НБУ купил на межбанке 1,96 долларов продал - 231,43 миллиона долларов. В июне Нацбанк купил 322,3 млн долларов по сравнению с 203,6 млн в мае и 299,9 млн долларов долларов в апреле.
Напомним:
Международные резервы Украины, по предварительным данным, в июне 2019 года выросли на 1,2 миллиарда долларов или на 6,4% - до 20,63 миллиарда долларов.
В НБУ объяснили, что главной причиной роста международных резервов в июне 2019 года стало то, что правительство разместило евробонды на 1 миллиард евро.
Кроме этого, Минфин продал облигации на внутреннем рынке Украины, привлекая еще 1,61 миллиарда долларов. Из привлеченных средств, около 952 миллионов долларов потратили на погашение госдолгов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua