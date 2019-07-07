Wizz Air в сентябре временно передислоцируется в аэропорт "Борисполь"

Wizz Air из-за закрытия на ремонт взлетно-посадочной полосы с 2 по 12 сентября международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского перенесет свои рейсы в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в связи с этим возможно незначительное изменение расписания вылетов и прилетов.

"Пассажиры, чьи рейсы будут нарушены, будут проинформированы о возможных опциях, и им автоматически предложат альтернативные перелеты", - заявили в Wizz Air.

В случае, если пассажир забронировал перелет с вылетом из аэропорта "Киев", но не захочет лететь из "Борисполя", он сможет вернуть без штрафа полную стоимость авиабилета или получить кредит в размере 120% от стоимости перелета на свой аккаунт, который можно будет использовать для осуществления других бронирований.

Напомним:

Международный аэропорт "Киев" им. И.Сикорского будет закрыт на ремонт взлетно-посадочной полосы со 2 по 12 сентября, авиакомпании могут временно передислоцироваться в аэропорт "Борисполь".

Аэропорт уже начал оповещать авиаперевозчиков о том, что на время ремонта они могут временно передислоцироваться в международный аэропорт "Борисполь".

Международный аэропорт "Киев" им. И.Сикорского расположен в 7 км от центра столицы. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

По итогам 2018 года аэропорт обслужил 2,812 млн пассажиров, что на 52% выше показателя 2017 года. Количество рейсов составило 30,248 тыс. (на 30,1% больше).

В 2017 году аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток в два раза.

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