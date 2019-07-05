Полный бак: сколько бензина могут купить на зарплату жители разных стран

Стоимость бензина в разных странах сильно отличается: на одну зарплату жители Украины могут себе позволить купить примерно 258 литров, а в странах Персидского залива – до 6500 литров топлива.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел аналитический отдел Picodi.com.

Исследование коснулось 115 стран мира, в которых сравнили средний доход жителей и возможность на эти деньги заправить полный бак.

"Исследование показало, что в одних регионах, несмотря на отсутствие нефтедобычи, бензин для населения оказался более чем доступен; в других же, судя по размеру зарплат и цене за литр топлива, автомобиль всё ещё остается роскошью, а не средством передвижения", - говорится в сообщении.

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Лучше всего ситуация сложилась в: странах Персидского залива, США, Австралии, Канаде, Швейцарии, Люксембурге, Эстонии, Литве, Польше и Чехии, а также в Венесуэле.

Так, на первом месте оказалась Венесуэла, поскольку средняя цена за литр здесь составляет 0.000000002 доллара, а на среднюю зарплату в 29 долларов в месяц можно купить более 14 млрд литров.

Однако такое лидерство вряд ли можно назвать положительным, учитывая экономическую ситуацию в стране, отметили аналитики.

Реальное же лидерство в этом рейтинге удерживают страны Персидского залива. В Катаре, Кувейте и ОАЭ цены на бензин отличаются на один цент, а на среднюю зарплату можно купить от 4900 до 6500 литров топлива.

В соседней Саудовской Аравии этот показатель несколько хуже — всего 3300 литров.

Присутствие в топе таких стран, как США, Австралии, Канады легко объяснить не только уровнем зарплат, но и объёмом их добычи нефти, отметили аналитики.

А вот Швейцария и Люксембург (3300 и 2800 литров) выделяются одним только уровнем дохода населения. Хотя и бензин здесь дешевле, по сравнению с Норвегией, Исландией или Нидерландами.

Из стран Восточной Европы в лидеры выбиваются Эстония и Литва.

Бензин в странах Балтии по нашим меркам дорогой, но на евро-зарплаты можно купить более 840 литров топлива.

В Польше и Чехии — более 700 литров.

Среди стран, где ситуация выглядит похуже, оказались: Куба, Мадагаскар, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Грузия, а также Украина.

Так, на Кубе и Мадагаскаре, по данным Picodi.com, не удастся купить и 50 литров на среднюю зарплату.

В Таджикистане несмотря на относительную дешевизну одного литра АИ-95 (0,81 долл), уровень средней зарплаты настолько невысок, что на эти деньги можно позволить себе купить лишь около 130 литров.

В Украине при цене за литр 1,09 долл среднестатистическому населению доступно 258 литров. Подобная ситуация наблюдается в соседней Молдове.

В странах Южного Кавказа и в Прикаспийском регионе цифры значительно лучше. Например, в Армении и Азербайджане в долларовом эквиваленте цены на АИ-95 одинаковые (88 центов), что даёт возможность приобрести 335 и 354 литров бензина соответственно.

Лучший результат здесь показывает Грузия. Средней месячной зарплаты здесь хватит на 434 литра.

Исследование основано на средней стоимости 1 л. бензина А-95 за последние полгода (январь – июнь 2019), а также на официальной статистике о размере средней заработной платы в каждой из проанализированных стран. Опубликованные расчёты носят иллюстративный характер: предполагается, что вся средняя зарплата будет тратиться только на бензин.

Общемировые данные представлены в цвете на следующей интерактивной инфографике:

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Напомним, что цены на бензин в мире выросли на 2,9% в среднем за первые три месяца 2019 года.