В Раде зарегистрирован законопроект об управлении отходами

В Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов, 3 июля, в Верховной Раде зарегистрирован рамочный законопроект об управлении отходами №10411,наважностикоторого неоднократно акцентировал внимание бизнес.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

"Он (законопроект - ред.) предусматривает введение иерархии управления отходами и расширенной ответственности производителя. Документом также предлагается существенное повышение размеров штрафов за правонарушения в сфере управления отходами, к примеру, за их бесконтрольное сжигание", - рассказали в Ассоциации.

Также в Ассоциации отметили, что это поможет перевести часть финансового бремени утилизации отходов из муниципалитетов и граждан на производителей.

Кроме того, это позволит сократить государственные расходы на управление отходами.

"Влияние на стоимость продукции будет минимальным, ведь производитель заинтересован в эффективности работы системы расширенной ответственности производителя", - отметили в Ассоциации.

Также в ЕБА напомнили, что количество неофициальных свалок в стране в 5 раз больше количества официальных.

"Лишь 4% отходов отсортирутся, остальные - просто вывозятся на свалки", - добавили в Ассоциации.

А также отметили, что реформирование этой сферы в Украине было начато еще три года назад и данный законопроект - важный шаг в урегулировании вопроса отходов.

"Бизнес-сообщество приветствует усилия Минэкологии, направленные на урегулирование вопроса управления отходами и создание соответствующей нормативно-правовой базы. Представители Ассоциации пока анализируют финальный текст документа, ведь долгое время работали над предложениями, важным с точки зрения бизнеса", - отметили в Ассоциации.

Кроме того, в Ассоциации отметили, что данный законопроект является рамочным.

"Поэтому предполагается принятие еще 9 секторальных законов в сфере управления отходами, над которыми сейчас также идет работа в Минэкологии. К примеру, они касаются отходов упаковки, батареек, опасных отходов и тому подобное", - отметили в ЕБА.

Напомним, в Киеве планируют построить мусороперерабатывающий комплекс, общая мощность которого составит 700 тыс. тонн мусора в год, который также будет сортировать мусор.

Экономическая правда