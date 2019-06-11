В Киеве построят мусороперерабатывающий комплекс мощностью 700 тысяч тонн в год

В Киеве планируют построить мусороперерабатывающий комплекс, общая мощность которого составит 700 тысяч тонн мусора в год, который будет также сортировать мусор.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Столица планирует построить мусороперерабатывающий комплекс, который будет иметь общую мощность переработки 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, Киев имеет четкие планы постепенного отхода от технологии захоронения как от устаревшей и экологически опасной методики.

Он напомнил, что в октября-2017 была принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале-2019 - Национальный план.

"Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Тем не менее, город Киев готовит собственный региональный план управления отходами для Киева. Это комплексный документ, который согласовывается с Минрегионом и Минприроды", - рассказал Пантелеев.

Он также заявил, что, учитывая состояние полигона твердых бытовых отходов №5 возле с. Подгорцы Киевской области, в столице отобраны потенциальные земельные участки для размещения завода механико-биологической обработки и начато проектирование.

Напомним:

По данным Минрегиона, в Украине ежегодно выбрасывают около 10 млн тонн мусора, из которых только 600 тыс. идет на вторичную переработку или сжигается.

Остальной мусор - захороняется на свалках, которых в стране более 6 тысяч. Они занимают 9 тыс. гектаров - это примерно столько же, как десятая часть Киева или площадь города Вышгород. Еще тысяча гектаров - несанкционированные стихийные свалки.

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Экономическая правда