В Киеве построят мусороперерабатывающий комплекс мощностью 700 тысяч тонн в год
В Киеве планируют построить мусороперерабатывающий комплекс, общая мощность которого составит 700 тысяч тонн мусора в год, который будет также сортировать мусор.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Столица планирует построить мусороперерабатывающий комплекс, который будет иметь общую мощность переработки 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки", - говорится в сообщении.
По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, Киев имеет четкие планы постепенного отхода от технологии захоронения как от устаревшей и экологически опасной методики.
Он напомнил, что в октября-2017 была принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале-2019 - Национальный план.
"Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Тем не менее, город Киев готовит собственный региональный план управления отходами для Киева. Это комплексный документ, который согласовывается с Минрегионом и Минприроды", - рассказал Пантелеев.
Он также заявил, что, учитывая состояние полигона твердых бытовых отходов №5 возле с. Подгорцы Киевской области, в столице отобраны потенциальные земельные участки для размещения завода механико-биологической обработки и начато проектирование.
Напомним:
По данным Минрегиона, в Украине ежегодно выбрасывают около 10 млн тонн мусора, из которых только 600 тыс. идет на вторичную переработку или сжигается.
Остальной мусор - захороняется на свалках, которых в стране более 6 тысяч. Они занимают 9 тыс. гектаров - это примерно столько же, как десятая часть Киева или площадь города Вышгород. Еще тысяча гектаров - несанкционированные стихийные свалки.
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Экономическая правда
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