"Укрзализныця" хочет перевозить грузы в пассажирских поездах
"Укрзализныця" планирует установить часть фитинговых платформ на пассажирские тележки, для того, чтобы включать их в состав пассажирских поездов по примеру вагонов-автомобилевозов.
Об этом заявил операционный директор "Укрзализныци" Вячеслав Еремин в интервью Медиацентру "Магистраль", передает ЦТС.
По мнению Еремина, это должно позитивно отразиться на скорости и точности доставки грузов в контейнерах.
"Мы изучили запросы бизнеса по перевозкам внутри Украины. Действительно, потребность в них достаточно значительная. Но предпринимателям важно обеспечивать высокую скорость и надежность доставки. То есть отправитель хочет быть уверенным в том, что контейнер, загруженный вечером на платформу, утром в точно определенное время окажется в пункте назначения. В противном случае ему удобнее воспользоваться автомобильным транспортом", - сказал он.
"Поэтому сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы модернизировать имеющиеся фитинговые платформы, поставить их на пассажирские тележки и включать в состав пассажирских поездов. Подобно тому, как сейчас перевозятся платформы с автомобилями", - пояснил Еремин.
"Думаю, уже скоро мы сможем предложить бизнесу быстрые и надежные перевозки. Прежде всего, конечно, будем обращать внимание на направления, где есть проблема с удобными автодорогами. Думаю, такая форма сотрудничества будет выгодной и железнодорожном перевозчику, и представителям бизнеса", - добавил операционный директор АО УЗ.
Напоминаем:
С начала 2019 года в вагонах-автомобилевозах "Укрзализныци" перевезли 3303 автомобиля.
Самыми популярными направлениями являются Днепр - Львов, Днепр - Киев и Львов - Харьков.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua