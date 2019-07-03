В УЗ рассказали, сколько машин перевезли вагонами-автомобилевозами

С начала 2019 года в вагонах-автомобилевозах "Укрзализныци" перевезли 3303 автомобиля, самыми популярными направлениями являются Днепр - Львов, Днепр - Киев и Львов - Харьков.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Специальные вагоны для перевозки машин позволяют доставить автомобиль к месту назначения при любой погоде быстро и безопасно и сохранить при этом его технический ресурс, а владельцу автомобиля - комфортно отдохнуть в дороге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что услугу по перевозке машин можно заказать в поездах № 79/80 Днепр - Киев, № 41/42 Днепр - Львов, № 63/64 Днепр - Одесса, № 29 Киев - Ужгород, № 49/50 Киев - Львов, № 113/115 Харьков - Львов, № 114/116 Львов - Харьков, № 7/8 Харьков - Одесса.

Кроме этого, в летний период вагоны-автомобилевозы также курсируют в составе поезда № 11/12 Одесса - Львов.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что стоимость перевозки автомобиля зависит от его веса и дальности поездки.

Напомним:

С начала года "Укрзализныця" модернизировала 18 вагонов, средний возраст которых составляет 32 года, и теперь они работают на маршрутах в составе фирменных поездов первого класса.

Как сообщалось, критическая изношенность более 90% пригородных поездовоборачивается их возгоранием в пути и требует для обновления госфинансирования в размере 7,1 миллиарда гривень.

Экономическая правда