"Южный ГОК" Ахметова выплатит 7 миллиардов дивидендов
Акционеры "Южного горно-обогатительного комбината" намерены направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2018 год в размере 7,133 миллиарда гривен.
Такой вопрос содержится в повестке дня внеочередного общего собрания акционеров предприятия, назначенного на 19 июля, передает "Интерфакс-Украина".
Годовой отчет об итогах деятельности общества за 2018 год не обнародовался.
Годом ранее акционеры ЮГОКа направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2013 и 2017 годы в размере 9,95 млрд грн.
Напоминаем:
Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.
В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).
В госреестре конечным бенефициаром (контролером) ЮГОКа значится Ринат Ахметов.
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