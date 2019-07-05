"Южный ГОК" Ахметова выплатит 7 миллиардов дивидендов

Акционеры "Южного горно-обогатительного комбината" намерены направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2018 год в размере 7,133 миллиарда гривен.

Такой вопрос содержится в повестке дня внеочередного общего собрания акционеров предприятия, назначенного на 19 июля, передает "Интерфакс-Украина".

Годовой отчет об итогах деятельности общества за 2018 год не обнародовался.

Годом ранее акционеры ЮГОКа направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2013 и 2017 годы в размере 9,95 млрд грн.

Напоминаем:

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

В госреестре конечным бенефициаром (контролером) ЮГОКа значится Ринат Ахметов.