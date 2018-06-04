Южный ГОК Ахметова выплатит 10 миллиардов дивидендов

Акционеры ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" намерены направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2013 и 2017 годы в сумме 9,95 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют проекты решений внеочередного общего собрания акционеров предприятия, назначенного на 21 июня, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, на дивиденды планируется направить часть чистой прибыли за 2013 год в размере 1,34 млрд грн и часть чистой прибыли за 2017 год в сумме 8,61 млрд грн.

Другими проектами решений планируется часть нераспределенной прибыли общества за 2000-2017 годы с учетом дополнительных финансовых ресурсов компании, полученных за счет накопления нераспределенной прибыли, в сумме 16,77 млрд грн направить на погашение убытка от операций по выкупу и передаче акций собственной эмиссии (в связи с отсутствием эмиссионного дохода).

В том числе: по результатам выкупа 214,33 тыс акций у физических лиц – разница в сумме 1,94 грн при номинальной стоимости 53,58 тыс грн, по результатам передачи акций после ликвидации ООО "Металлотехника" – разница в сумме 16,77 млрд грн при номинальной стоимости 138,18 млн грн.

В соответствии с прилагаемой к повестке дня информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год, ЮГОК нарастил чистую прибыль на 52,3% по сравнению с предыдущим годом – до 8,99 млрд грн. Нераспределенная прибыль на конец 2017 года составила 27,1 млрд грн.

Как сообщалось, компания Металлотехника, входящая в группу Евраз (Россия) и владевшая 25,8% акций Южного горно-обогатительного комбината, вышла из состава акционеров предприятия.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

В госреестре конечным бенефициаром (контролером) ЮГОКа значится Ринат Ахметов.