От приватизации поступило всего 1,6% от годового плана — Минфин

Поступления от приватизации в І полугодии 2019 года достигли лишь 0,3 миллиарда гривен, что составляет 1,6% от годового плана.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По оперативным данным Государственной казначейской службы общий фонд Государственного бюджета в первые шесть месяцев 2019 года был выполнен с дефицитом в сумме 6,8 млрд грн. Так, правительство пытается равномерно финансировать расходы в течение года согласно расписанию, чтобы избежать пикового финансирования в конце года. В первые шесть месяцев года специальный фонд сведен с профицитом в 8,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что в рамках управления ликвидностью было принято решение о замещение поступлений от приватизации внутренними заимствованиями в первой половине года.

Напоминаем:

Приватизация в 2018 году принесла 268,7 млн грн при утвержденном парламентом в законе о госбюджете плане 18,8 млрд грн.

План по приватизации был выполнен на 2%. "Дыру" в госбюджете решили закрыть за счет займа.

Закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год вступил в силу 1 января.

В документе доходы сводного бюджета на 2019 год определены в сумме 1,306 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета – 1,184 трлн грн.

Расходы сводного бюджета и предоставление кредитов на следующий год составляют 1,406 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета - 1,262 трлн грн.

Предельный объем дефицита государственного бюджета уменьшится до 2,28% ВВП (в 2018 году дефицит составлял 2,4%.

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Экономическая правда