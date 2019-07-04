От приватизации поступило всего 1,6% от годового плана — Минфин
Поступления от приватизации в І полугодии 2019 года достигли лишь 0,3 миллиарда гривен, что составляет 1,6% от годового плана.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"По оперативным данным Государственной казначейской службы общий фонд Государственного бюджета в первые шесть месяцев 2019 года был выполнен с дефицитом в сумме 6,8 млрд грн. Так, правительство пытается равномерно финансировать расходы в течение года согласно расписанию, чтобы избежать пикового финансирования в конце года. В первые шесть месяцев года специальный фонд сведен с профицитом в 8,6 млрд грн", - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что в рамках управления ликвидностью было принято решение о замещение поступлений от приватизации внутренними заимствованиями в первой половине года.
Напоминаем:
Приватизация в 2018 году принесла 268,7 млн грн при утвержденном парламентом в законе о госбюджете плане 18,8 млрд грн.
План по приватизации был выполнен на 2%. "Дыру" в госбюджете решили закрыть за счет займа.
Закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год вступил в силу 1 января.
В документе доходы сводного бюджета на 2019 год определены в сумме 1,306 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета – 1,184 трлн грн.
Расходы сводного бюджета и предоставление кредитов на следующий год составляют 1,406 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета - 1,262 трлн грн.
Предельный объем дефицита государственного бюджета уменьшится до 2,28% ВВП (в 2018 году дефицит составлял 2,4%.
Обо всех деталях главного финансового документа страны читайте в статье Экономической правды: Рассветные риски. Какие подводные камни содержит принятый госбюджет
Экономическая правда
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