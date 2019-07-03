Глава МВФ Кристин Лагард возглавит Европейский центробанк

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард номинирована на пост президента Европейского центрального банка.

Такое решение принял во вторник внеочередной саммит Европейского совета, передает "Европейская правда".

Кандидатуру Лагард продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Таким образом, ЕЦБ впервые возглавит женщина.

В 2007-2011 годах Лагард была министром экономики, финансов и промышленности Франции, назначена президентом Николя Саркози в июне 2007 года.

Ранее она была министром сельского хозяйства и министром внешней торговли в правительстве Доминика де Вильпена. Лагард является первой женщиной-главой МВФ, а также была первой женщиной-министром финансов среди стран Большой восьмерки.

На саммите также договорились, что исполнительный орган ЕС возглавит представитель Германии Урсула фон дер Ляен, а бельгийского премьера Шарля Мишеля согласовали на пост президента Европейского совета. Исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель выдвинули на должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Европейская правда