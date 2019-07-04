Украинский стартап по поиску и доставке лекарств привлек 1 миллион долларов инвестиций
Украинская платформа Liki24.com, которая занимается поиском и доставкой лекарств, привлекла 1 миллион долларов инвестиций.
Об этом сообщили в Genesis Investments, которая стала одним из лид-инвесторов.
Лид-инвестором также стал фонд TA Ventures, кроме этого, в раунде приняли участие Mission Tech и несколько бизнес-ангелов.
"Стартап направит полученные средства на развитие технологической платформы, усиление команды, маркетинг и расширение географии работы сервиса", - говорится в сообщении.
Сервис Liki24.com основан в 2017 году. Стартап ищет аптеки, где есть все необходимые товары в наличии, сравнивает цены, доставляет медикаменты по адресу или дает возможность самовывоза из аптеки со скидкой. Экономия для покупателя составляет 20-40%.
В компании заявили, что за время существования платформы нею воспользовались более 50 тысяч раз. Liki24.com сотрудничает с более чем 3500 аптеками по Украине.
Напомним:
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PatentBot - это чат-бот для регистрации торговых марок, помогающий пройти процесс от поиска ТМ до оплаты госпошлины за 5-7 минут.
На украинском рынке проект начал работу в июле 2017 года, затем масштабировался на рынок США, ЕС и Китая.
Экономическая правда
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