Украинский стартап по поиску и доставке лекарств привлек 1 миллион долларов инвестиций

Украинская платформа Liki24.com, которая занимается поиском и доставкой лекарств, привлекла 1 миллион долларов инвестиций.

Об этом сообщили в Genesis Investments, которая стала одним из лид-инвесторов.

Лид-инвестором также стал фонд TA Ventures, кроме этого, в раунде приняли участие Mission Tech и несколько бизнес-ангелов.

"Стартап направит полученные средства на развитие технологической платформы, усиление команды, маркетинг и расширение географии работы сервиса", - говорится в сообщении.

Сервис Liki24.com основан в 2017 году. Стартап ищет аптеки, где есть все необходимые товары в наличии, сравнивает цены, доставляет медикаменты по адресу или дает возможность самовывоза из аптеки со скидкой. Экономия для покупателя составляет 20-40%.

В компании заявили, что за время существования платформы нею воспользовались более 50 тысяч раз. Liki24.com сотрудничает с более чем 3500 аптеками по Украине.

Напомним:

Украинский стартап PatentBot оценили в 1 миллион долларов

PatentBot - это чат-бот для регистрации торговых марок, помогающий пройти процесс от поиска ТМ до оплаты госпошлины за 5-7 минут.

На украинском рынке проект начал работу в июле 2017 года, затем масштабировался на рынок США, ЕС и Китая.

Экономическая правда