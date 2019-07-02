Украинский стартап PatentBot оценили в 1 миллион долларов

Украинский стартап, запустивший чат-бот для регистрации торговых марок PatentBot, привлек новый раунд ангельских инвестиций.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook СЕО компании Наталья Владимирова, передает "Интерфакс-Украина".

"PatentBot оценили в миллион долларов! Можете смело шутить про малышку на миллион", - написала она.

По словам Владимировой, стартап продолжает искать инвесторов на Seed-раунд.

PatentBot - это чат-бот для регистрации торговых марок, помогающий пройти процесс от поиска ТМ до оплаты госпошлины за 5-7 минут.

На украинском рынке проект начал работу в июле 2017 года, затем масштабировался на рынок США, ЕС и Китая.

В 2018 году PatentBot прошел в акселерационную программу гонконгского акселератора Betatron и был оценен в 750 тысяч долларов.

Напомним, в феврале 2018 года в Украине впервые зарегистрировали торговую марку через бота.

В апреле 2018 года украинский чат-бот регистратор торговых марок в мессенджере Facebook PatentBot начал регистрацию брендов в ЕС.