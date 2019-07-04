Переговоры по транзиту российского газа через Украину возобновят в сентябре

Трехсторонние переговоры в формате Украина-РФ-Европейская комиссия о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года будут возобновлены уже в сентябре этого года.

Об этом в четверг в Страсбурге заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, передает "Интерфакс-Украина".

Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины под моим председательством будут восстановлены уже в сентябре", - заявил он.

В то же время исполнительный директр НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Нафтогаз не менял своей позиции по трехсторонних переговорах.

"Мы приветствовали и продолжаем приветствовать участие Европейской комиссии и украинского правительства в этих переговорах, и считаем, что эта проблема не может быть решена исключительно на уровне отношений между Газпромом и Нафтогазом, поскольку давно стало очевидным, что позиция Газпрома о прекращении транзита через Украину обусловлена ​​именно политическими факторами, а не экономическими", - написал он в Facebook.

По его словам, "Нафтогаз" "вынужден ожидать" прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года.

"Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, падение суточной добычи газа в Укргаздобыче с начала года уже составляет 9.2 процентов. Первые дни июля показивают еще более угрожающие тенденции", - подчеркнул он.

Напомним:

18 июня в "Газпроме" заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

В ответ "Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзитакак запасной вариант на случай, если "Газпром" не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.

Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Экономическая правда