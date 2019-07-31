У Фирташа отреагировали на возможное принудительное разделение химического бизнеса

Предварительные выводы Антимонопольного комитета в отношении активов азотной химии построены на недостоверных данных.

Об этом говорится в заявлении Group DF, которая управляет бизнесом олигарха Дмитрия Фирташа.

"30 июля АМКУ без слушаний, без учета замечаний заинтересованных сторон и экспертных выводов анонсировал предварительные выводы по расследованию в отношении предприятий Group DF и фактически подал их как окончательные. Мы считаем опубликованные АМКУ выводы ошибочными, преждевременными и предвзятыми", - говорится в заявлении.

Как подчеркивают в Group DF, продажа газа осуществлялась по цене его первоначальной закупки, при этом его цена была на 25-50% ниже рекомендованных Нацкомиссией по тарифам цен.

По информации группы, полученная компаниями в 2017 году предоплата в размере 1,7 млрд грн была направлена на закупку сырья, выплату налогов, оплату энергоносителей, а также на погашение задолженности по заработной плате.

В момент прекращения подачи газа предприятия готовились к новому производственному циклу.

"В результате прекращения подачи газа были сорваны планы по выпуску более 800 тыс. тонн азотных удобрений в период весеннего сезона 2017 года. И этот объем был замещен импортом из РФ по монопольно высоким ценам", - отметили в Group DF.

В Group DF также заявили, что ее предприятия на 80% погасили задолженность по полученным в 2016-2017 годах предоплатам.

Как сообщалось, экс-государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская допускает возможность принудительного разделения активов азотной химии Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.

Напоминаем:

Активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений "Азот" (Черкассы), "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).

Экономическая правда