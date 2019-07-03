Samsung модернизировал свой гибкий смартфон — Bloomberg

Компания Samsung завершила исправления недостатков гибкого смартфона Galaxy Fold, из-за которых было отложено начало продаж.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией людей.

"Samsung Electronics Co завершила двухмесячную модернизацию Galaxy Fold, чтобы решить проблемы с экраном, которые заставили компанию отложить (начало продаж - ред.)", - говорится в сообщении.

По словам собеседников, сейчас производство коммерческой версии гибкого смартфона находится на завершающей стадии, однако дата начала продаж до сих пор неизвестна.

Как сообщалось, Samsung официально представил в феврале этого года свой первый гибкий смартфон Galaxy Fold. Ожидалось, что поставки начнутся уже в начале мая.

Однако, через два дня после ивента некоторые пользователи, которые могли протестировать аппарат, начали жаловаться на многочисленные неисправности, в частности экрана.

Разработчики уверяли, что гибкий смартфон можно сворачивать и разворачивать без проблем 200 тысяч раз.

Напомним, что из-за частых поломок смартфонов со сгибающимся экраном Samsung Fold южнокорейская корпорация Samsung Electronics вынуждена была отложить на неопределенный срок запуск продаж этого гаджета.

По оценкам аналитиков, опрошенных CNN, ожидать представления корпорацией Apple смартфона со сгибающимся экраном можно не раньше конца 2020-го или начала 2021 года.

Кроме Samsung, смартфон с гнущимся дисплеем ранее представила Huawei, прототип подобного устройства есть также у Xiaomi.

Напоминаем:

Старт продаж Galaxy Fold был запланирован на 29 апреля в США и на 3 мая в Великобритании.

Представители компании сообщили о начатом расследовании причин поломок образцов, предоставленных для обзоров.

Согласно его предварительным результатам, несколько обозревателей просто оторвали покрытие дисплея, приняв его за защитную пленку.

Смартфоны ценой 1800 фунтов в Великобритании, или 1980 долларов в США никогда не рассматривались как модели для массового покупателя, пишет BBC.

Но выход Galaxy Fold должен был продемонстрировать инновационность технологий южнокорейского гиганта и привлечь покупателей в его магазины.

Южнокорейская компания соревновалась в запуске смартфона со складывающимся экраном с китайскими конкурентами из Huawei, которые также анонсировали выход своей версии такого гаджета, но пока не предоставили его для тестирования.

Оба производителя обещают, что дисплеи их устройств выдерживают по 100 тысяч открываний/закрываний без поломок, основываясь при этом на результатах лабораторных испытаний.

Однако в реальности тестерам потребовалось менее 48 часов, чтобы сломать устройство Samsung.