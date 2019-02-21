Samsung представила раскладной Galaxy Fold стоимостью 1980 долларов

Samsung показала свой раскладной смартфон Galaxy Fold с двумя дисплеями и шестью камерами.

Об этом сообщает The Verge.

Смартфон, представленный на презентации Galaxy Unpacked 2019, поступит в продажу 26 апреля. Его стоимость стартует от 1980 долларов (53,5 тысячи гривень).

Аппарат оснащён двумя дисплеями. Основной имеет диагональ 7,3 дюйма и разрешение 1536×2152, а дополнительный — 4,6 и разрешение 840×1960.

У Galaxy Fold шесть камер — 3 основных на задней панели на 16 и 12 Мп, две на внутренней стороне на 10 и 8 Мп и одна на внешней на 10 Мп.

Смартфон оснащён процессором нового поколения с 7-нм техпроцессом, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти типа UFS 3.0. Это первый аппарат на рынке с подобной памятью - по скорости работы она в 2 раза быстрее UFS 2.1.

В сложенном состоянии толщина смартфона составляет 17 мм, в разложенном - 6,9 мм.

Galaxy Fold получил аккумулятор на 4380 мАч, разделенный на два кластера. Нечто подобное ранее сделала Apple в iPhone X, чтобы увеличить емкость батареи.

Отметим, на рынке смартфонов Украины Xiaomi опередила Samsung.