Все разделы
Укр / Рус

Samsung представила раскладной Galaxy Fold стоимостью 1980 долларов

Четверг, 21 февраля 2019, 13:31
 

Samsung показала свой раскладной смартфон Galaxy Fold с двумя дисплеями и шестью камерами.

Об этом сообщает The Verge.

Смартфон, представленный на презентации Galaxy Unpacked 2019, поступит в продажу 26 апреля. Его стоимость стартует от 1980 долларов (53,5 тысячи гривень).

Аппарат оснащён двумя дисплеями. Основной имеет диагональ 7,3 дюйма и разрешение 1536×2152, а дополнительный — 4,6 и разрешение 840×1960.

У Galaxy Fold шесть камер — 3 основных на задней панели на 16 и 12 Мп, две на внутренней стороне на 10 и 8 Мп и одна на внешней на 10 Мп.

Смартфон оснащён процессором нового поколения с 7-нм техпроцессом, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти типа UFS 3.0. Это первый аппарат на рынке с подобной памятью - по скорости работы она в 2 раза быстрее UFS 2.1.

В сложенном состоянии толщина смартфона составляет 17 мм, в разложенном - 6,9 мм.

Galaxy Fold получил аккумулятор на 4380 мАч, разделенный на два кластера. Нечто подобное ранее сделала Apple в iPhone X, чтобы увеличить емкость батареи.

Отметим, на рынке смартфонов Украины Xiaomi опередила Samsung.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Samsung технології

powered by lun.ua
Материалы по теме
Samsung впервые более чем за 2 года на треть сократила чистую прибыль 31 января 2019, 12:21
Смартфоны IPhone, Samsung или Huawei: что выбрать из новинок 2018 года 14 декабря 2018, 08:30
Samsung показала смартфон, который можно сложить пополам 8 ноября 2018, 12:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте