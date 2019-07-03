В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел очередной сбой
Пользователи Instagram жалуются на проблемы в работе этой социальной сети - сообщают, что их ленты загружаются, но разместить в них фотографии - невозможно.
Об этом сообщает издание The Independent.
Отмечается, что проблемы в работе Instagram возникли из-за сбоев в работе Facebook.
Также сообщается о проблемах с доступом к мессенджеру WhatsApp.
"Обе материнские компании Facebook, а также компания WhatsApp имеют одновременно странные проблемы", - сообщает издание, цитируя пользователей.
Проблемы в работе соцсетей наблюдаются преимущественно на восточном побережье США, но о сбоях сообщают также пользователи в Европе, Южной Америке и Восточной Азии.
Напомним:
В марте 2019 году в работе Facebook и Instagram также произошел глобальный сбой.
Следующий глобальный сбой в работе этих соцсетей наблюдался в апреле.
Экономическая правда
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