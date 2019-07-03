В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел очередной сбой

Пользователи Instagram жалуются на проблемы в работе этой социальной сети - сообщают, что их ленты загружаются, но разместить в них фотографии - невозможно.

Об этом сообщает издание The Independent.

Отмечается, что проблемы в работе Instagram возникли из-за сбоев в работе Facebook.

Также сообщается о проблемах с доступом к мессенджеру WhatsApp.

"Обе материнские компании Facebook, а также компания WhatsApp имеют одновременно странные проблемы", - сообщает издание, цитируя пользователей.

Проблемы в работе соцсетей наблюдаются преимущественно на восточном побережье США, но о сбоях сообщают также пользователи в Европе, Южной Америке и Восточной Азии.

Напомним:

В марте 2019 году в работе Facebook и Instagram также произошел глобальный сбой.

Следующий глобальный сбой в работе этих соцсетей наблюдался в апреле.

Экономическая правда