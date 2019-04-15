В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp в воскресенье, 14 апреля, произошел глобальный сбой, который, в частности, отразился на мессенджере Facebook.
Об этом со ссылкой на данные сайта Downdetector.com сообщает Голос Америки.
По данным Downdetector.com, отслеживающего отключения интернет-ресурсов, проблемы с доступом к Facebook продолжались около двух с половиной часов.
Так, сбои начались в 6:30 по американскому восточному времени и затронули многие районы мира. Тысячи сообщений о проблемах с доступом поступили, в основном, с северо-востока США, из Европы и с Филиппин.
Нормальная работа соцсети для большинства пользователей, судя по всему, была восстановлена к 9 часам утра по американскому восточному времени.
Агентство Associated Press направило в Facebook письмо с просьбой прокомментировать причины сбоя.
Хэштеги #FacebookDown, #instagramdown и #whatsappdown вышли в тренды в "Твиттере".
Напомним, что Facebook приобрел Instagram in 2012 году, а WhatsApp – в 2014-м.
На сайте Facebook говорится, что количество активных ежедневных пользователей социальной сети превышает 1,52 миллиарда.
Напомним, что 13 марта также произошел глобальный сбой в работе Facebook и Instagram.
Экономическая правда
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