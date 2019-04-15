В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp в воскресенье, 14 апреля, произошел глобальный сбой, который, в частности, отразился на мессенджере Facebook.

Об этом со ссылкой на данные сайта Downdetector.com сообщает Голос Америки.

По данным Downdetector.com, отслеживающего отключения интернет-ресурсов, проблемы с доступом к Facebook продолжались около двух с половиной часов.

Так, сбои начались в 6:30 по американскому восточному времени и затронули многие районы мира. Тысячи сообщений о проблемах с доступом поступили, в основном, с северо-востока США, из Европы и с Филиппин.

Нормальная работа соцсети для большинства пользователей, судя по всему, была восстановлена к 9 часам утра по американскому восточному времени.

Агентство Associated Press направило в Facebook письмо с просьбой прокомментировать причины сбоя.

Хэштеги #FacebookDown, #instagramdown и #whatsappdown вышли в тренды в "Твиттере".

Напомним, что Facebook приобрел Instagram in 2012 году, а WhatsApp – в 2014-м.

На сайте Facebook говорится, что количество активных ежедневных пользователей социальной сети превышает 1,52 миллиарда.

Напомним, что 13 марта также произошел глобальный сбой в работе Facebook и Instagram.

Экономическая правда